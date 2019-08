Un desfibril·lador és el causant que els comandaments dels vehicles no funcionin a Sort

Un tècnic treballant amb apareix específics per localitzar l'inhibidor. Foto: ACN

Resolt el misteri. Tècnics del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat han localitzat la causa per la qual comandaments a distància d'alguns vehicles no funcionessin en una determinada zona de Sort . Es tracta d'un Desfibril·lador Extern Automàtic, conegut popularment com a DEA, ubicat a l'avinguda Comtes de Pallars i que actuava com a inhibidor de comandaments de vehicles i portes automàtiques que utilitzaven la mateixa freqüència.Coincideix en el temps la instal·lació del desfibril·lador a la façana de l'antiga oficina de turisme municipal amb els primers casos de comandaments que deixaven de funcionar. D'aquesta manera, s'ha posat fi a una qüestió que tenia encuriosits des de feia uns dies als veïns de Sort. Ara el DEA s'ha deixat inoperatiu i caldrà veure si presenta alguna avaria. Cal tenir en compte que al mateix municipi de Sort hi ha altres aparells idèntics i no originen cap classe de problema, com també a la resta del país.La majoria de conductors es trobaven que no podien tancar ni obrir el vehicle amb els comandaments però alguns pocs s'havien trobat que no podien engegar el cotxe. En aquest cas la solució implicava avisar una grua que desplaces el vehicle uns metres més lluny on ja no actuava aquest inhibidor de freqüències i així poder-lo tornar a engegar amb normalitat.Els Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) són aparells segurs i efectius que permeten realitzar una descàrrega elèctrica sobre el cor d'una persona en aturada cardiorespiratòria -és el que es coneix com a desfibril·lar- minuts abans que arribi l'ajut professional.La disponibilitat d'un DEA en un espai públic o en qualsevol entitat, empresa, establiment, servei o domicili particular i la seva utilització abans de l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), s'associa amb gairebé el doble de supervivència davant d'una aturada cardíaca extrahospitalària (ACR).

