Sánchez es reuneix amb Felip VI en plena incertesa sobre la investidura

El rei Felip VI rep aquest dimecres al migdia Pedro Sánchez al palau de Marivent, a Palma, on passa un any més les vacances d'estiu. La trobada d'enguany entre el monarca i el president espanyol en funcions es produeix en un moment de plena incertesa sobre la investidura: Sánchez encara no disposa dels acords per ser escollit al Congrés dels Diputats i Felip VI manté sense data la nova ronda de contactes amb tots els grups per proposar-lo de nou com a candidat. La repetició electoral segueix sobrevolant el context, per bé que el rei està en contra d'arribar a nous comicis.En aquests termes va expressar-se diumenge, durant la tradicional sessió de fotografies familiars a Marivent davant la premsa. L'endemà, el PP va obrir per primera vegada la porta a demanar al PSOE que proposi un altre candidat que no sigui Sánchez i, d'aquesta manera, desbloquejar la investidura. Una opció que els socialistes ni tan sols volen tenir en consideració, perquè encara aspiren a tenir el suport de Podem per poder governar. Aquest cop, això sí, sense formar un govern de coalició La via escollida per Sánchez és la portuguesa, és a dir, amb un executiu del PSOE que tingui el suport parlamentari dels de Pablo Iglesias gràcies a un acord programàtic. La data límit per a la investidura, si no es vol anar a eleccions, és el 23 de setembre. Els socialistes només poden mirar cap a Podem i els independentistes -ERC manté que no bloquejarà la investidura, com ja va fer amb l'abstenció del juliol -, perquè Ciutadans ha fet del no a Sánchez el pilar de la seva estratègia política a curt termini.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor