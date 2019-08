Futbolista es cola per primer cop entre les professions preferides per les nenes

Futbolista s'ha convertit per primer cop en quinze anys en una de les professions preferides per les nenes. Concretament ocupa el cinquè lloc després de la professora, doctora, perruquera i veterinària. Això és el que es desprèn de l'enquesta d'Adecco, que es fa cada any i pregunta a nens i nenes què volen ser de grans. D'altra banda, els nens volen ser en primer lloc futbolista, però també policia, professor, metge i youtuber. La professió menys desitjada és la d'escombriaire.Segons la mateixa enquesta, que ha recollit TV3 , la majoria de nois creuen que a l'hora de triar una feina el més important és poder ajudar els altres, mentre que les nens consideren que el més important és guanyar diners. Preguntats per qüestions polítiques, els enquestats -1.800 menors d'entre 4 i 16 anys d'arreu d'Espanya- consideren que que la prioritat dels governs hauria de ser apujar els salaris, afavorir la conciliació laboral i personal dels treballadors, i crear llocs de treball més bons.

