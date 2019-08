Meritxell Budó: «Mentre Sánchez visqui condicionat pel PP i Cs, tot continuarà igual»

La consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, ha acusat el president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, de viure "acomplexat i condicionat per l'opinió del PP i Cs respecte al debat territorial" i ha lamentat que, mentre duri aquesta situació, "amb molta probabilitat tot continuarà igual".Ho ha dit en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN) en què ha criticat que, des de l'ascens de Sánchez al poder, "res ha canviat i res fa pensar que pugui canviar". "Continuem en la mateixa situació que ara fa un any i escaig quan vam fer la moció de censura", ha afirmat Budó, que veu "ben poca" voluntat de diàleg en l'executiu socialista."Nosaltres continuarem oferint aquest diàleg, continuarem disposats a dialogar, amb relator, sense relator, o amb la figura que es consideri. Per nosaltres no quedarà aquesta voluntat de diàleg", ha esgrimit la també portaveu del Govern. I és que per a la consellera, el document sorgit de la trobada de Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra, al Palau de Pedralbes de Barcelona és un "punt de partida" que el socialista "va decidir trencar segrestat pel PP i Cs".La consellera ha assenyalat Sánchez com a culpable que el seu debat d'investidura no fos fructífer per "la seva irresponsabilitat i incapacitat" d'arribar a acords. Ha recordat que JxCat es va obrir a abstenir-se i, fins i tot a votar 'sí' al líder del PSOE, però ha destacat que el "tarannà" que va mostrar van impossibilitar donar-li suport. Budó ha dit que tant JxCat com ERC van donar un "xec en blanc" a Sánchez "pensant que alguna cosa canviaria" respecte de l'anterior govern espanyol, presidit pel popular Mariano Rajoy, però ha deplorat que a dia d'avui segueix havent-hi polítics a la presó i exiliats "patint una repressió que no s'ha aturat i continua".Així mateix, ha augurat una sentència "molt dura" per als processats al Tribunal Suprem pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Per això, ha reclamat a l'independentisme que vagi unit i ha explicat que és el que intenta "des de Presidència". "Més que mai, hem d'adonar-nos que quan hem pogut fer alguna cosa ha estat quan ho hem fet plegats", ha reflexionat. Aquesta unitat, ha relatat, passa per "trobar un objectiu comú" dels diferents actors de l'independentisme.

