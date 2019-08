Els treballadors de Trablisa de l'aeroport del Prat aniran a la mediació amb «poques esperances»

Els treballadors de Trablisa acudiran a la mediació d'aquest dimecres a la Conselleria de Treball amb "poques esperances" d'arribar a un acord amb la direcció que permeti desconvocar la vaga indefinida i de 24 hores convocada a partir de divendres a l'Aeroport de Barcelona-El Prat. En declaracions a Europa Press, l'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, ha criticat que Trablisa, encarregada del servei de seguretat dels filtres del Prat, és una empresa que "menteix" i que arriba a acords i, després, no els compleix.Giménez ha explicat que no han tingut contactes amb Trablisa des de la mediació de divendres i que no els han traslladat els detalls de la proposta que han dit que presentaran dimecres: "No esperem gran cosa".Estan cridats a vaga uns 500 empleats de Trablisa, empresa adjudicatària del servei de seguretat des de juny de 2018 i fins al maig de l'any que ve. Demanen que se'ls compensi la sobrecàrrega de treball amb un plus d'un euro per hora treballada, formació, complir amb la paritat entre els treballadors i garantir descansos.També reclamen que l'empresa es faci càrrec dels costos d'aparcament o habiliti una zona gratuïta per a l'estacionament de vehicles. Giménez ha criticat els serveis mínims del 90% decretats per la Delegació del Govern a Catalunya: "El que et garanteix és que no hi ha vaga".

