Desenes de persones es concentren a l'Hospitalet per condemnar el feminicidi d'aquest dissabte

Indignació a l'Hospitalet. Concentració a les portes de l'Ajuntament per rebutjar el crim d'una veïna, morta presumptament per la seva exparella. El jutge encara no ha pres declaració al detingut. @Catinformacio @CatalunyaRadio pic.twitter.com/i3UUrOnfbl — Pau Bartrolí (@paubartro) August 6, 2019

Prop de mig centenar de persones persones s'han concentrat aquest dimarts a la tarda davant l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat per condemnar la mort d'una veïna, de 21 anys, assassinada presumptament per la seva exparella. El consistori ha volgut transmetre la “condemna absoluta” contra la violència masclista i ha demanat als veïns que col·laborin per denunciar qualsevol vexació cap a les dones. La regidora d'Igualtat, Laura Garcia, ha transmès el condol a la família i amics de la víctima, en especial a la comunitat de l'Esplai la Florida, on la noia participava activament. Garcia també ha dit que l'Ajuntament ha facilitat atenció als familiars de la noia per protegir el fill d'un any que tenien en comú ella i el presumpte agressor."No normalitzem ni tolerem cap vessant de violència masclista", ha subratllat Laura Garcia en declaracions a la premsa. La regidora ha lamentat que crims com el del cap de setmana passat "són els que surten a les notícies, quan al darrere hi ha molta violència de tot tipus que pateixen moltes dones arreu del món en silenci”. Per aquest motiu, ha demanat als veïns que “es donin la mà" i ajudin a fer emergir qualsevol discriminació cap a les dones.La concentració d'aquest dimarts a la tarda contra la mort d'una veïna de l'Hospitalet ha reunit escassament mig centenar de persones, una xifra que les entitats feministes han criticat en considerar certament baixa en comparació a altres convocatòries relacionades, per exemple, amb efemèrides esportives. "Sentim molta llàstima en veure que, quan assassinen una dona, gairebé no surt ningú al carrer", ha etzibat la portaveu del Grup de Dones La Gornal, Núria.La mateixa representant d'aquesta entitat ha reivindicat que la llibertat de les dones: "No som propietat dels homes, i tenim dret a separar-nos, divorciar-nos i fer la nostra vida". "Un home no és qui per treure'ns la vida", ha afegit, mentre ha lamentat la joventut de la veïna de la ciutat morta aquest cap de setmana.Al mateix temps, la portaveu del Grup de Dones de Sant Josep, Montserrat, ha remarcat que "des que hi ha recompte oficial de víctimes de violència masclista, han mort més de mil dones a tot l'estat espanyol". "Volem educar els nostres fills en un futur on no existeixi la violència", ha reclamat, si bé ha criticat que "això és una utopia".Pel que fa a la família i entorn de la víctima, des del consistori han destacat que el Centre d'Atenció Integral a la Dona (CAID) està treballant per atendre el fill d'un any que tenien en comú la dona i la seva exparella, ara detingut com a principal sospitós del crim. “Volem protegir l'infant al màxim i garantir-li estabilitat el més ràpid possible”, ha remarcat Laura Garcia, que ha apuntat que el menor és ara amb la família materna.Mentrestant, continua la investigació per esclarir les causes del crim. L'exparella de la víctima, un noi de 22 anys resident a l'Hospitalet, és des d'ahir dilluns en mans dels Mossos d'Esquadra. La policia l'ha estat interrogant durant aquest dimarts, i l'home passarà a disposició judicial com a molt tard dijous al matí. La causa la dirigeix el jutjat de violència contra la dona de l'Hospitalet de Llobregat.En paral·lel a la concentració d'aquest dimarts a la tarda, l'Ajuntament de l'Hospitalet ha decretat tres dies de dol. Al seu torn, la Generalitat i la Delegació del govern espanyol també han condemnat el crim, han expressat el condol a la família i han convocat minuts de silenci. A la Delegació s'ha celebrat una concentració silenciosa aquest migdia, mentre demà dimecres a les 12 hores es farà davant la seu a Barcelona de l'Institut Català de les Dones (ICD), a la plaça Pere Coromines.

