VÍDEO De Jong canta l'himne del Barça en català

"Tot el camp, és un clam, som la gent blaugrana, tant se val d'on venim...". Tot seguidor del FC Barcelona sabrà identificar ràpidament l'himne del club blaugrana, però cantar-lo és un altre tema i més si qui l'entona no és català. L'últim que s'ha animat a intentar-se'l aprendre és Frenkie De Jong, l'holandès que aquest diumenge va jugar per primera vegada a l'equip de Valverde amb les altres novetats com Griezmann, Neto i Wagué. En aquest vídeo difós per la web oficial del club, l'speaker del Camp Nou ajuda a De Jong a cantar l'himne. Se'n sortirà?

