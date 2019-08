Multats tres pagesos del Delta de l'Ebre per no advertir que hi havia cargol poma als seus cultius

El Departament d'Agricultura ha multat tres pagesos del Delta de l'Ebre, concretament de l'hemidelta dret, per no comunicar a les administracions que havien trobat cargols poma als seus cultius i que van optar per combatre'ls amb mitjans propis. Les sancions són de 3.000 euros cadascuna atès que advertir de l'existència d'exemplars d'esta plaga als arrossars és "obligatori" i es considera una falta molt greu no fer-ho perquè posa en risc les tasques de confinament i eradicació que s'estan fent. Si existeixen focus no controlats de cargol poma és fàcil que es propaguin per desguassos i camps veïns.L'actual normativa de control d'espècies invasores obliga els agricultors a comunicar la presència de les plagues a l'administració. Els pagesos que opten per no fer-ho eliminen ells mateixos les postes o exemplars adults, en aquest cas de cargol poma. Això suposa un risc perquè no es pot garantir l'eliminació completa ni evitar que el cargol poma contamini altres camps. La amenaça més gran ara, justament a l'hemidelta dret on la plaga està confinada, és que s'infectin desguassos que es consideren néts i arribin postes a nous camps.Agricultura recorda als pagesos que quan es comunica la presència de cargol poma als arrossars, s'actua ràpidament i "sempre garantint el conreu normal de la collita de l'arròs". El protocol d'actuació és posar malles a l'entrada i la sortida de canals i desguassos per evitar-ne la propagació cap a l'exterior del camp i es "monitoritza" mentre es fan tractaments amb saponina, de vegades fins a tres cops en una mateixa campanya, tot a càrrec del pressupost destinat pel Departament a lluitar contra la plaga.A l'hemidelta dret, la presència de cargol poma l'any passat va disminuir lleugerament amb relació a l'anterior, per sota de les 90 hectàrees afectades.

