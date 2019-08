Detingut un home per tenir 803 plantes de marihuana en un xalet

La plantació de marihuana descoberta a la Pobla de Montornès. Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil del Vendrell ha detingut aquest dilluns el propietari d'un xalet de la Pobla de Montornès en el qual hi havia una plantació d'interior amb 803 plantes de marihuana. Els agents l'han arrestat per tràfic de drogues pel conreu i elaboració de marihuana, i per robar electricitat. La casa estava permanentment vigilada per tres gossos de presa de la raça rottweiler.L'arrestat havia fet obres feia poc i havia deixat una mínima superfície per a viure-hi i la resta, uns 150 metres quadrats, els va destinar a la plantació, que estava protegida per una triple porta de seguretat. El detingut, de 42 anys, va passar a disposició del jutge de guàrdia del Vendrell.La Guàrdia Civil va començar la investigació a principis de juliol alertada per veïns i va establir diferents dispositius de vigilància. A l'exterior de l'habitatge hi van veure extractors d'aire i altres aparells per al conreu d'interior de marihuana i van notar-ne l'olor. Un cop van tenir totes les proves i una ordre judicial, van intervenir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor