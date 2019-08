Ripoll viatja a l'època medieval amb l'arribada del Mercadal del Comte Guifré

Per tercer any consecutiu, l'entitat Sabors Catalans Produccions serà l'organitzadora del Mercadal de Ripoll, que enguany presenta algunes novetats pel què fa referència als emplaçaments d'algunes activitats. Josep Maria Soldevila, el seu gerent, ha anunciat que, després d'haver analitzat l'experiència dels anys anteriors, "hem vist convenient redistribuir els espectacles infantils, que es faran tots a la plaça Llibertat". També ha accentuat que enguany, es volen potenciar els espectacles de petit format i que aquets "tindran un pes important durant els 3 dies del Mercadal, alguns dels quals estaran representats per persones de la vila i de la comarca". A més, des de l'organització, anuncien que aquesta edició donarà més importància a la demostració d'oficis.

Soldevila també ha destacat altres activitats com el concert de música Celta a càrrec del grup GAELOC, que tindrà el lloc el dissabte a dos quarts de deu de la nit a la plaça de l'Ajuntament, o propostes com l'exposició de catapultes a la plaça de la Lira, l'exposició d'aus rapinyaires a la plaça Oliba, l'escola de cavallers o els contes medievals.Montsina Llimós, regidora de Cultura de Ripoll, ha anunciat que aquest any no es farà el sopar medieval "per una qüestió logística", ja que l'església de Sant Pere està ocupada per l'exposició de la Carme Solé, i ha afegit que la bona noticia és que "l'espectacle que es feia en el marc del sopar, serà obert a tot el públic".Durant l'acte de presentació, Llimós ha explicat que "el mercat estarà ubicat al cercle que engloba el nucli antic" i que "les activitats i espectacles s'aniran repetint al llarg dels tres dies, en horaris ajustats". La regidora de Cultura de Ripoll també ha volgut destacar algunes de les propostes del Mercadal, com l'arribada del Comte Guifré, el divendres a dos quarts de set de la tarda, o l'espectacle de dissabte a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament, que combinarà màgia, falconeria, danses medievals i malabars.Per la seva banda, Manoli Vega, regidora de Turisme, Comerç, Fires i Mercats, ha volgut posar èmfasi en el mapping, un dels espectacles amb més bona acollida els darrers anys, i que enguany "es projectarà cada vespre a la portalada del Monestir". Vega ha explicat que per tal de diferenciar-se d'altres mercats medievals d'arreu del territori "s'aposta per introduir novetats aconseguint així autenticitat" i destaca que el Mercadal de Ripoll "és una festa vivencial i que acompanya a passejar pels carrers i a fer poble".El Mercadal del Comte Guifré començarà el divendres dia 9 d'agost a les onze del matí i acabarà el diumenge 11 d'agost a les onze de la nit, quan finalitzi l'últim mapping.