FOTO L'esfereïdora imatge de Carles Puyol que demostra que es manté en forma

Si ets una persona aprensiva, compte amb la imatge que veuràs a continuació que té com a protagonista l'ex defensa del Barça Carles Puyol. El cas d'aquest futbolista és d'aquells que corroboren que, malgrat haver penjat les botes fa uns anys, continua estant en forma. Ell mateix ha compartit aquesta fotografia al seu Instagram després de jugar a pàdel i haver d'aturar-se per un petit accident: ha trencat el vidre d'una pista. Afortunadament no s'ha fet res greu més enllà d'acabar amb el braç i la cama ensangonada.

