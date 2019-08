Una exposició de pintura per ajudar una nena de 5 anys que pateix càncer

L'art i la solidaritat s'uneixen a Berga en una exposició de pintura naturalista per donar a conèixer l'impacte dels éssers humans en la natura. La mostra titulada (Cons)ciència, elaborada per la biòloga berguedana Alba Noguera i Carol, forma part del projecte "Art Major", una iniciativa expositiva que té l’objectiu de dinamitzar l'eix comercial del carrer Major omplint els aparadors buits del centre de la ciutat. Enguany, a més a més, es converteix en una aposta solidària per finançar el tractament mèdic d’una nena afectada de càncer.El quadre més gran de la mostra es posarà a la venda per finançar una part de l'elevat cost del tractament mèdic de l’Arlet, una nena de cinc anys diagnosticada d’una malaltia minoritària anomenada neuroblastoma que afecta el sistema nerviós. L'obra se subhastarà i tindrà un preu de sortida indicat al costat del quadre que estarà exposat al local del carrer de la Ciutat número 28, al costat de l'Impremta Casals.Les persones, entitats, agrupacions o empreses interessades en adquirir l’obra podran realitzar ofertes a través de l'adreça de correu electrònic artmajor2019@gmail.com indicant el nom i cognoms i la proposta econòmica. Totes les ofertes formulades electrònicament rebran un codi i la posició de l'oferta realitzada respecte la resta de propostes. El termini establert per a la formulació d’ofertes finalitzarà a la mitjanit del dimarts, 27 d’agost de 2019. L’endemà es donarà a conèixer el resultat de la subhasta amb l’oferta més elevada.L’exposició d'Alba Noguera està formada per deu quadres on hi ha representades diverses espècies d’animals que es troben en perill d’extinció o bé estan amenaçades i, fins i tot, també n’apareixen d'altres que s’han extingit recentment. "Art Major" dona cabuda, en les seves diferents edicions, a diverses disciplines artístiques com la pintura, la fotografia o l’escultura.