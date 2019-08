Un vicepresident de Societat Civil reclama prohibir als independentistes presentar-se a les eleccions

El vicepresident i secretari d'organització de Societat Civil Catalana (SCC), Xavier Marín, ha advocat aquest dimarts per impedir als partits independentistes concórrer a les eleccions: "Vostè pot ser independentista però no es podrà presentar a les eleccions", ha afirmat en una entrevista concedida a Vozpópuli "Aquí hi ha alguna cosa que no quadra: o traiem l'article dos de la Constitució, que no es mourà, o un partit independentista no pot cridar a la independència perquè no és possible", assegura Marín, que insta a arreglar "aquest desajustament" en la normativa i prohibir que opcions independentistes puguin ser votades per la ciutadania.El vicepresident de SCC crida a PSOE, PP i Cs a "fer una rectificació ràpida que afecti aquests articulats" i "copiar la Constitució alemanya" per evitar la concurrència d'independentistes als comicis. Marín diu que els independentistes "derrotats ja ho estan" encara que "creuen que si et presentes amb un programa a favor de la independència arribaran a l'objectiu"."Cal prohibir la publicitat enganyosa dels partits", ha afegit abans d'afirmar que assolir la independència és "una promesa incomplible". Aquestes paraules de Marín contrasten amb les del president de SCC, Fernando Sánchez Costa, que va afirmar que "no pots dir no a dos milions de persones" -en referència als partidaris de la independència - i va fer una crida a buscar ponts d'entesa a la societat catalana."És un home molt de consens, però aquesta postura no ha estat consensuada dins SCC", ha apuntat Marín, que ha afegit: "Això no pot ser una postura de SCC, com no és la meva. El que està passant a Catalunya és fruit de tolerar una cosa i la contrària"

