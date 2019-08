Comencen les obres del nou memorial a l'antiga presó de dones de Les Corts

Les obres per fer realitat Monument Presó de Dones de Les Corts, a Barcelona, ja han començat. L'Ajuntament ha donat llum verda a l'execució del projecte guanyador del concurs d'idees del 2017 per aixecar un memorial que recordi l'antiga presó i les dones que hi van estar tancades. Moltes d'elles van ser empresonades per motius polítics i onze van morir afusellades a mans del franquisme al Camp de la Bota. La reivindicació dels familiars i d'entitats veïnals ha estat clau per materialitzar el projecte.El memorial substituirà el monument efímer instal·lat el 2014 i l'equip que l'ha dissenyat està format per la professora de Belles Arts de la Universitat de Barcelona Núria Ricart, l'arquitecte Jordi Henrich, i l'historiador Fernando Hernández Holgado.El projecte es farà realitat a la cantonada dels carrers Joan Güell i Europa, tindrà un cost de 202.696,04 euros i està previst que les obres acabin a l'octubre. Amb aquesta actuació es buidarà l'espai de tots els elements urbans existents com ara contenidors o senyals de trànsit, per tal de crear un espai passejable, integrat a l'entorn urbà.El monument comptarà amb una base trapezoidal construïda per un paviment de pedra natural, sobre el qual el col·locaran sis pedres d'escullera procedents d'orígens diversos del país i que componen l'element central del monument. Al costat de cadascuna de les pedres, hi haurà inscripcions descrivint el que fou la presó de Dones de Les Corts i també informació geològica i de procedència de les pedres.Els actuals tòtems es reconstruiran amb acer inoxidable i s'hi imprimiran, entre d'altres, paraules de commemoració de dones, filles i fills que van patir la repressió franquista, i un codi QR permetrà accedir a un l'espai web amb veus i testimonis.

