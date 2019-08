Mor l'escriptora Toni Morrison als 88 anys, premi Nobel de Literatura del 1993

L'escriptora nord-americana Toni Morrison (Ohio, 1931), guanyadora del premi Nobel de Literatura l'any 1993, ha mort aquest dillus a la nit als 88 anys, segons han informat diversos mitjans americans. Compromesa amb la lluita contra la discriminació racial, va ser la primera dona negra que va guanyar el premi Nobel. Entre els seus llibres més famosos hi ha Jazz (1992), Paradise (1997) i Beloved, obra que va fer-la guanyadora del premi Pulitzer el 1988.Morrison, que va abordar en les seves obres la vida de la població negra, va ser també editora de Random House durant 19 anys, on va editar llibres d'Angela Davis i Gayl Jones, entre altres.La vessant lluitadora de Morrison contra la discriminació racial als Estats Units també és recordada aquests dies al país després dels dos tirotejos massius que han tingut lloc recentment al país, un a Texas i l'altre precisament a l'estat on va néixer l'escriptora, Ohio.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor