Un home de 85 anys mor ofegat a la platja de Torre Valentina de Sant Antoni de Calonge

Un home de 85 anys ha mort ofegat aquest dimarts mentre es banyava a la platja de Torre Valentina de Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà). Els fets han tingut lloc a dos quarts de dues de la tarda. Després de veure el cos surant a l'aigua, els socorristes l'han portat fins a la platja. Allà, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) l'han intentat reanimar, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.El SEM ha desplaçat fins a la zona dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat, que ha aterrat a la sorra de la platja. Fins al lloc també hi han anat agents de la Policia Local de Calonge i efectius de la Guàrdia Civil (que és qui s'ha fet càrrec del cadàver). A la platja de Torre Valentina aquest dimarts hi oneja la bandera verda.Amb la d'aquest dimarts ja són nou les víctimes que han mort ofegades aquest 2019 a les comarques gironines. Moltes d'elles, d'edat avançada. D'aquestes nou, vuit han perdut la vida a platges de la Costa Brava. L'altra va ser una dona a qui van trobar surant en una piscina de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).Només des del 15 de juny fins ara, el número de persones que han perdut la vida al medi aquàtic a les comarques gironines ja iguala totes les del 2018. L'any passat, nou persones van morir ofegades a les platges o rius de la demarcació.

