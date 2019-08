Un camió d'escombraries explota a la Teixonera de Barcelona

🚒🔥 Vuit dotacions de #BombersBCN estem treballant en la extinció d’un incendi d’un camió d’escombraries que ha afectat dos edificis d’habitatges al pg. Mare de Déu del Coll, a la Teixonera.



🆗Cap persona ferida. — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) August 6, 2019

Un camió de la brossa crema ara mateix davant el Parc de la Creueta del Coll #vallcarca pic.twitter.com/XNat0XPGzJ — Bernat Coll (@Bernatti) August 6, 2019

Un camió d'escombraries s'ha incendiat i un dels seus dipòsits ha explotat al passeig de la Mare de Déu del Coll de Barcelona quan eren prop de les dues del migdia. L'onada expansiva ha afectat la façana de dos edificis situats al número 110 i 108.Vuit dotacions dels Bombers de Barcelona han treballat per extingir l'incendi, comprovar l'afectació dels pisos i avaluar si calia desallotjar els veïns. No hi ha hagut ferits, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona.

