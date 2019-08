La Fiscalia demana presó per un home de 73 anys que va intentar aturar un desnonament

Joan Cogollos, un home de 73 anys que participa activament en la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de La Safor-Valldigna, s'ha trobat recentment amb una notificació de la Fiscalia en què se li demana un any i sis mesos de presó, a més d'una multa diària de 15 euros durant dos mesos, per un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat quan tractava d'aturar un desnonament a Oliva.Segons informa el diari La Veu , els fets es remunten al 14 de setembre del 2018, quan prop d'una quinzena d'integrants de la Policia Local d'Oliva i de la Guàrdia Civil van acudir a l'execució d'un desnonament d'una família de vuit persones, dues d'elles menors i altres dues, nadons de menys d'un any. El pis, propietat de Bankia, estava ocupat per aquesta família sense alternativa residencial. Malgrat que els activistes van tractar de negociar amb el banc, aquest no els va oferir cap solució.La PAH de Gandia-La Safor, coneixedora d'aquest cas, es va desplaçar fins a la casa per a tractar d'aturar que es fes fora aquestes persones sense garantir-los un altre habitatge després d'haver comunicat la concentració a la delegació del govern espanyol. Cogollos relata que, tot i que pensaven que aquell dia la comissió judicial acudiria per a fer el procés de tramitació habitual que els permetria guanyar temps abans de l'expulsió definitiva, el desnonament va acabar produint-se gràcies a la col·laboració dels cossos policials.Va ser ell mateix qui va tractar de fer de mitjancer amb la comissió judicial, cosa a la qual ja estava habituat a causa de les experiències d'altres desnonaments però, segons explica, un agent de la policia local va tractar d'impedir-li-ho. Quan va arribar el ferreter per a canviar el pany de l'habitatge es van produir un taponament de la porta i moments de crits i tensió en què els activistes demanaven que no es fes fora la família o, almenys, que els deixaren recuperar les seves pertinences."Jo vinc de l'ensenyament, soc mestre de primària. La meva actitud no és violenta, no és la meva trajectòria. Com a mestre i com a ésser humà, per a mi la persona sempre és la màxima categoria, sigui policia o una persona empobrida com la que estic defensant. No té sentit que hagi utilitzat la violència quan comprenc que la violència no du enlloc", assevera.La família desnonada per ordre de Bankia, formada per dues parelles i quatre menors, va haver de mudar-se a un hostal temporalment per a després trobar suport als habitatges d'alguns familiars. Segons aclareix Cogollos, fins ara no se'ls ha donat una solució des de l'administració, malgrat que, fa tan sols un mes, la casa de la quan els van expulsar continuava tapiada i sense cap ús, ni comercial ni residencial.La mateixa pena de presó que la Fiscalia demana a Cogollos també la demana contra dues de les persones que van ser desnonades, una de les quals va resultar ferida durant l'operació policial. Les denúncies van ser efectuades per un altre policia local i un dels guàrdies civils.La setmana passada, diversos col·lectius vinculats a la defensa de l'habitatge i associacions d'activistes van presentar un escrit al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, exigint la derogació de la llei mordassa i l'elaboració d'una llei d'amnistia social per a les sancions vigents per la seva aplicació.En el document censuraven "els casos de brutalitat dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat en desnonaments" i "l'ambient repressiu aconseguit amb una posada en escena inaudita de les forces de l'ordre i l'extensió de multes i detencions, amb parcialitat de l'actuació i investigació dels fets per part del Ministeri d'Interior". Així mateix, recordaven casos com el de les denúncies practicades en l'última concentració de treballadors de Glovo a València o el de les feministes que van ser citades a declarar per protestar contra l'autobús d'Hazte Oír.

