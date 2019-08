Valentina Sampaio, la primera model trans de Victoria's Secret

Valentina Sampaio s'ha convertit en la primera model transexual de Victoria's Secret. Té 22 anys, és brasilera i justament la mateixa setmana que s'ha fet públic que la marca de llenceria més famosa del món no organitzarà la seva popular desfilada de moda, Sampaio ha compartit a través de les xarxes que és el nou fitxatge de la línia. "No deixeu mai de somiar, la vida és increïble. Estima més i odia menys, l'odi no serveix per res així que no perdis el temps", narra.L'arribada de Sampaio entre les models ha estat aplaudida arreu del món pel mateix col·lectiu trans, que ha mostrat el seu suport a la jove. Aquesta contractació arriba mesos després que Victoria's Secret fos a l'epicentre de les crítiques per unes declaracions del responsable de màrqueting, Ed Razek, que va explicar el motiu pel qual l'empresa no contractava models de talles grans o transexuals: "No crec que n'hàgim de contractar. I per què no? Perquè el show és una fantasia. És un especial de 42 minuts, únic al món".

