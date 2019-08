Cop de porta de la Moncloa a la petició de Cuixart de reunir-se amb Sánchez

La ministra portaveu en funcions, Isabel Celáa, ha tancat la porta a la petició de reunió que el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha fet a Pedro Sánchez perquè inclogui l'entitat en la ronda de trobades que està portant a terme amb entitats socials per actualitzar el programa electoral.Des de la presó, Cuixart argumenta que és l'entitat sociocultural més antiga d'Espanya, amb 58 anys i 175 socis. Celáa, en canvi, entén que no té res a veure amb les trobades que estan realitzant des de la setmana passada amb col·lectius feministes, ecologistes o de l'educació, entre d'altres."No té cap connexió amb la ronda de contactes amb els agents socials que estem fent", ha declarat després de valorar la trobada que han fet amb el sector de l'educació.El president d'Òmnium, empresonat a Lledoners, es mostra convençut en una carta enviada a Sánchez el 2 d'agost i feta pública ahir al vespre que la "resolució democràtica del conflicte passa per l'empatia i vèncer així la por al diàleg".Cuixart expressa que voldria mostrar-li "en persona" els avenços de la plataforma Som el 80%, que es caracteritza per aglutinar persones molt diverses però amb el diàleg com a punt compartit. Així mateix, Cuixart diu que voldria explicar-li el significat de la frase "ho tornarem a fer" que va dir al Tribunal Suprem durant el judici de l'1-O.

