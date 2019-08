La CUP acusa Batlle d'actuar com un «xèrif» contra els manters

Jordi Magrinyà: "Tenim un dels col·lectius més febles de la ciutat segrestat per polítiques de partit"

"Hi ha un xèrif a la ciutat que té ganes de fer de xèrif". Així s'ha referit el dirigent de la CUP Jordi Magrinyà al tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. Els anticapitalistes consideren que el dispositiu policial sense precedents que es va posar en marxa la setmana passada contra els manters és un "perill públic contra els drets fonamentals" perquè criminalitza el col·lectiu que es dedica a la venda ambulant.La CUP assegura que, en realitat, el desplegament policial respon a "interessos de partit" perquè s'està produint una "batalla" per la notorietat entre el PSC i els comuns que de moment estan guanyant els socialistes "per incompareixença" del partit d'Ada Colau, que denuncien que ha renunciat a exhibir un "perfil d'esquerres" en aquesta qüestió. La CUP ha assegurat que els plans d'ocupació i l'impuls de la cooperativa de manters han estat "insuficients i cosmètics" i que, per tant, cal anar més enllà.Aquesta és la lectura que ha fet Magrinyà, que ha recordat que han quedat enrere "les bones paraules" del mandat anterior, així com l'aposta dels comuns l'any 2015 per defensar els drets de tota la ciutadania. "Tenim un dels col·lectius més febles de la ciutat segrestat per polítiques de partit", ha lamentat.Segons Magrinyà, això està passant perquè Barcelona en Comú governa "gràcies al PSC i a Manuel Valls" i que, en tot cas, haurien d'explicar per què han optat pel "silenci" mentre els socialistes, als quals ha definit com a "animals polítics", se'n surten amb la seva "marcant perfil i situant-se al centre del tauler polític".La diputada de la CUP Natàlia Sànchez, per la seva banda, ha lamentat la "criminalització" que està patint el col·lectiu de manters i que aquesta es fomenti també a través del "llenguatge que utilitzen" els mitjans públic com TV3 i Catalunya Ràdio. De fet, ha avançat que demanaran la compareixença dels responsables d'informatius perquè donin explicacions sobre el llenguatge utilitzat i per demanar-los que "abandonin el discurs racista".En concret, Sànchez ha denunciat que es parli de "neteja" quan es fa referència als manters i que s'hagi difós un informe de Pimec "mancat de rigor i d'objectivitat" sobre els efectes de la venda ambulant no autoritzada en el comerç tradicional. La diputada ha insistit que són les grans multinacionals, les grans superfícies i la venda on-line els factors que més perjudica el petit comerç de la ciutat. Sànchez ha afegit que també el Govern s'està sumant "a la lògica de croada contra els venedors ambulants" i estan fomentant una mirada que alimenta el "racisme institucional".

