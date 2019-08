VÍDEO Denuncien l'agressió d'uns vigilants a dos nois en una discoteca de Sant Quirze del Vallès

Un controlador de acceso de una discoteca puede hacer esto? #WakaSabadell 🤢🤮 ESPERO QUE SE LES CAIGA EL PELO pic.twitter.com/CJoPWIKYJi — ✘ᴇxᴜ (@by_xexu98) August 5, 2019

La xarxa bull amb el vídeo de l'agressió de diversos agents de seguretat de la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès, unes imatges que s'han escampat com la pólvora. En elles es veu com els vigilants intercepten dos nois quan intentaven accedir al recinte i els agredeixen, tot i que els joves no fan cap gest d'atac.Els fets, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a, van passar entre les 2 i les 3h de diumenge, quan els dos nois, d'origen sud-americà, van intentar accedir a la discoteca sense èxit. Segons els missatges compartits a la xarxa, el motiu per no deixar-los accedir seria precisament el seu origen.En les imatges es pot veure com, quan intenten saltar una tanca per entrar, són interceptats, primer un, que rep cops i acaba caient a terra, i on segueix rebent puntades de peu. Posteriorment, el segon jove és llançat a terra des d'una alçada considerable i també és agredit.s'ha posat en contacte amb la discoteca, sense que aquesta hagi donat cap tipus de resposta. Per la seva banda, l'Ajuntament de Sant Quirze està pendent de pronunciar-se també al respecte.Els dos joves han presentat denúncia a la Policia Local de Sant Quirze del Vallès i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar els autors, a qui se'ls atribueix un delicte de lesions lleus.

