Les dones podran fer «topless» a les piscines de Barcelona

Ep! 2019! L’Oficina per la No discriminació de l’@bcn_ajuntament conclou en un exhaustiu informe que ens ha enviat que les normatives de les piscines que regulen la indumentària en funció del gènere son discriminatòries i que hi concorren diverses infraccions. #mugronslliures pic.twitter.com/AOK0qybViE — Mugrons Lliures (@mugronslliures) June 28, 2019

Les dones podran fer topless a les piscines municipals de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona ha instat aquests espais a retirar qualsevol normativa que prohibeixi aquesta pràctica en considerar-la discriminatòria. Fins ara, cada centre podia decidir com regular el topless i la indumentària de bany.L'entitat Mugrons Lliures va denunciar la situació a l'Oficina per la No discriminació de l'Ajuntament de Barcelona. L'organisme ha conclòs aquest dilluns que les normatives de les piscines que regulen la indumentària en funció del gènere són discriminatòries i concorren en diverses infraccions. Així ho ha anunciat Mugrons Lliures a través de Twitter. A partir d'aquest informe, l'Institut Barcelona Esport ha enviat un comunicat als 14 centres municipals amb piscina perquè no prohibeixin el topless.La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, s’ha referit aquest dimarts a la qüestió per recordar que "no existeix cap tipus de normativa que prohibeixi aquesta pràctica en les piscines municipals" i que per tant "no s’ha de prohibir en cap cas". Tot i això, Sanz també ha explicat que des del consistori no han hagut d’aplicar mai cap sanció per aquest motiu i assenyala el desconeixement de la norma existent com a responsable del conflicte que s'ha generat.

