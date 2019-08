Cuixart demana a Sánchez que inclogui Òmnium en els contactes amb entitats per a la investidura

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha enviat una carta a Pedro Sánchez perquè afegeixi l'organització a la ronda d'entrevistes amb les principals entitats civils que està realitzant de cara a la investidura. Cuixart exposa que com a representant de la "major entitat cívica cultural de l'Estat amb més de 175.000 socis i 58 anys d'experiència", es posa "a disposició" per poder-se trobar formalment.El president d'Òmnium, empresonat a Lledoners, es mostra conveçut que la "resolució democràtica del conflicte passa per l'empatia i vèncer així la por al diàleg". Cuixart expressa que voldria mostrar-li "en persona" els avenços de la plataforma "Som el 80%", que es caracteritza per aglutinar persones molt diverses però amb el diàleg com a punt compartit. Així mateix, Cuixart diu que voldria explicar-li el significat de la frase "Ho tornarem a fer" que va dir al Tribunal Suprem durant el judici de l'1-O.

Carta de Jordi Cuixart a Pedro Sánchez by naciodigital on Scribd

