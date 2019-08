Borrell, nomenat cap de la diplomàcia europea

Els caps d'Estat i de Govern de la UE han nomenat formalment aquest dilluns al ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, com el proper Alt Representant de Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE i succeirà així a la italiana Federica Mogherini a partir de novembre.Els líders europeus han aprovat formalment el seu nomenament com a Alt Representant de Política Exterior i de Seguretat Comuna "des del final del mandat de l'actual Comissió fins al 31 d'octubre de 2014", segons diu el text de la decisió, que serà publicada al diari Oficial de la UE. El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha de notificar a Borrell la decisió i serà llavors quan entri en efecte. "Prendrà efecte el dia de la notificació", recull el text de la decisió.Els caps d'Estat i de Govern van acordar el 2 de juliol nomenar a la llavors ministra de Defensa alemanya Ursula von der Leyen, com la primera presidenta de la Comissió Europea ja van proposar al ministre d'Exteriors en funcions com el pròxim cap de la diplomàcia europea en el marc de l'acord sobre el repartiment d'alts càrrecs a la UE, en virtut del qual van donar suport a la francesa Christine Lagarde com pròxima presidenta del Banc Central Europeu, mentre que el primer ministre en funcions, Charles Michel, va ser triat com el pròxim president del Consell Europeu.L'Alt Representant de Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE ha de ser nomenat formalment pels caps d'Estat i de Govern per majoria qualificada, en acord amb el president de la Comissió Europea.La presidenta electa de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va acordar el nomenament de Borrell com a pròxim cap de la diplomàcia europea a través d'una carta, amb data del 26 de juliol.Borrell, de la mateixa manera que la resta de comissaris proposats per al pròxim Executiu comunitari, hauran de rebre el vistiplau de l'Eurocambra, que ha de donar el seu consentiment a la propera Comissió Europea en el seu conjunt.L'Eurocambra, que ja va aprovar el passat 16 de juliol el nomenament de Von der Leyen al capdavant de la Comissió Europea per 383 vots a favor, enfront de 327 en contra i 22 abstencions, sotmetrà a preguntes a cada un dels comissaris designats per comprovar si idoneïtat en el marc d'audiències que preveu organitzar des de finals de setembre i durant l'octubre i votar al conjunt de la Comissió a finals d'octubre.Borrell ja ha donat per fet que els independentistes intentaran torpedinar el seu nomenament com a proper cap de la diplomàcia europea. "Si poden, ho faran", va assegurar a mitjans de juliol a Brussel·les.

