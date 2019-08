Denunciat penalment un motorista que circulava a 229 km/h per una carretera comarcal del Pallars Jussà

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un motorista de 33 anys, de nacionalitat russa i veí de Salou (Tarragonès), com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Els fets van succeir el passat divendres durant un control de velocitat que agents de trànsit havien muntat a l'altura del punt quilomètric 50,5 de la carretera C-1412b, dins el terme municipal d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà).A les vuit del vespre els mossos van detectar una motocicleta, amb matrícula espanyola, que circulava a 229 km/h, en un tram de carretera on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. Uns quilòmetres més endavant, una segona patrulla va aturar l'infractor i li va notificar que seria denunciat penalment per circular amb una velocitat penalment punible. El conductor haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tremp.

