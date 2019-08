Dos ferits arran d'una deflagració d'un quadre elèctric a prop d'Amposta

Dos homes han resultat ferits aquest dilluns a conseqüència de la deflagració d'un quadre elèctric a l'empresa Aritosa, situada a la partida del Figueral de Masdenverge. Un dels afectats, de 43 anys, ha patit ferides greus per cremades de primer i segon grau al seu cos i, segons ha confirmat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha estat traslladat en helicòpter a la Unitat de Cremats de l'Hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona. El segon treballador, de 34 anys, ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a l'hospital comarcal d'Amposta.L'avís s'ha donat a les 10.45 hores i hi han acudit a l'emergència dos dotacions dels Bombers, dos ambulàncies i un helicòpter del SEM i els Mossos d'Esquadra per investigar les circumstàncies dels fets. L'empresa es dedica a la preparació i venda de materials per a la construcció.

