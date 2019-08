Tardor de congressos amb la vista posada en les futures catalanes

Ada Colau amb Jéssica Albiach, Candela López i Ramon Arnabat Foto: Flickr Catalunya en Comú

Debilitats per les turbulències internes des de la renúncia de Xavier Domènech i per uns resultats electorals que evidencien les serioses dificultats que pateixen per consolidar-se més enllà de Barcelona, els comuns es veuen abocats a renovar la cúpula de Catalunya en Comú. El procés s'afrontarà a la tardor per renovar una direcció que només fa un any que es va posar en marxa i que va haver de suplir la renúncia de Domènech amb un triumvirat format per Ada Colau, Candela López i Ramón Arnabat.La nova direcció tindrà com a principal repte intentar redreçar un projecte que no ha reeixit territorialment i que pateix tensions quan ha d'afrontar moments convulsos derivats del procés sobiranista. També haurà de resoldre en quina situació queda la confluència, de la qual Podem segueix preferint restar-ne al marge i el rumb de la qual és qüestionat per una part del partit. Les eleccions catalanes seran, de nou, una prova de foc per als comuns, que no tenen encara definit el possible candidat o candidata.