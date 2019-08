El PSOE promet reformar el finançament en el primer any de legislatura si governa

El secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment en funcions, José Luís Ábalos, s'ha compromès a reforçar el sistema de finançament autonòmic el primer any de la legislatura si Pedro Sánchez és president. Segons ha explicat des de València, ja van transmetre per escrit al diputat de Compromís Joan Baldoví que impulsarien la reforma el primer any.Segons Ábalos, aquest any "no ha estat possible per raons òbvies de majories" però anteriorment amb Mariano Rajoy "no es va fer perquè no van voler". Tanmateix, Ábalos reconeix que el model ha "caducat" i que serà el mateix executiu qui posi sobre la taula una proposta de sortida per reformar el model. Segons dades de la Generalitat, el model de finançament torna a situar Catalunya per sotade la mitjana en recursos rebuts l'any 2017. Es manté com a tercer territori que més ingressos tributaris per habitant aporta i el desè en recursos obtinguts, el catorzè si es té en compte el diferencial de preus. En relació a la mitjana de les quinze comunitats de règim comú, Catalunya paga un 19,9% més i percep un 1,1% menys.

