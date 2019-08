El govern basc proposa acollir els migrants de l'Open Arms de forma equitativa entre tot l'Estat

El govern basc ha proposat a l'executiu de Pedro Sánchez acollir els 121 migrants rescatats a la Mediterrània per l'embarcació Open Arms a través de percentatges establerts en funció de la població, la renda i la desocupació existent en cadascun dels territoris de l'Estat. A més, ha advocat per un Pacte Social per la Migració.El govern d'Iñigo Urkullu ha traslladat aquest plantejament al de Pedro Sánchez després que l'ONG Proactiva Open Arms hagi demanat "urgentment" un port segur on desembarcar amb 121 migrants que van ser rescatats a la Mediterrània central i que segueixen en la seva nau per la negativa d'Itàlia de permetre el seu desembarcament.Davant aquesta crida, l'executiu basc ha manifestat "la mateixa disposició" a acollir migrants que ja va oferir en el cas de l'Aquarius, i ha reclamat "fer un pas més", i aplicar la Proposta Share per organitzar l'acollida de les persones rescatades per l'Open Arms.La proposta del govern basc planteja compartir el principi de corresponsabilitat mitjançant una fórmula de distribució de l'esforç d'acollida que conjuga tres paràmetres: els ingressos fiscals, amb un pes del 50%; la població, amb una incidència del 30%; i l'índex d'atur, amb un 20%.Per al govern basc, "compartir el principi de corresponsabilitat és la millor alternativa a la realitat migratòria i d'asil", és a dir, "compartir el principi de corresponsabilitat entre Estats de la Unió Europea, i compartir aquest mateix principi entre comunitats autònomes i regions dins de cada Estat". A més, ha advocat per "un necessari Pacte Social per la Migració".

