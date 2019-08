El PP demana a Sánchez que s'aparti i proposi un altre candidat perquè ell «no és de fiar»

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmat aquest dilluns que "l'únic element de bloqueig" de la democràcia espanyola és Pedro Sánchez perquè, segons diu, ningú es fia d'ell. Per això, ha demanat que deixi pas i proposi un altre nom en la segona ronda de consultes que pugui servir per desencallar la situació política.I encara fa un pas més: si el PSOE no és capaç de fer aquest moviment demana que una "alternativa constitucionalista" de PP i Cs intenti la investidura, amb l'abstenció de la resta de l'arc parlamentari (inclòs el PSOE)."Si no sap guanyar-se la confiança, que deixi pas a un altre candidat d'una altra formació política que aglutini una voluntat majoritària de l'arc parlamentari perquè ell és l'element de bloqueig de la democràcia espanyola", ha manifestat des de Cantàbria. Per al número dos del PP, el centredreta ha "donat una lliçó a l'esquerra pactant arreu diferents fórmules de govern.

