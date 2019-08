Tito Álvarez canvia la primera línia d'Élite Taxi per una nova plataforma anti Uber

Alberto 'Tito' Álvarez dirà adeu a l'agrupació de taxistes Élite Álvarez a partir del setembre. Després de ser líder i cara visible del col·lectiu durant les dues darreres vagues de taxistes que ha viscut Barcelona, ara Álvarez ha anunciat que el mes vinent passarà a dedicar-se exclusivament al seu nou projecte, Taxi Project 2.0.La plataforma es presenta com el "lobby dels antilobbies" i té l'objectiu de pressionar les administracions per aconseguir mesures restrictives contra l'ús fraudulent de les llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) per part de plataformes de falsa economia col·laborativa, com Uber o Cabify.En una carta oberta publicada aquest dilluns, Álvarez explica que ha pres la decisió després dels "atacs" rebuts per part d'alguns companys seus a Élite, tot i que ha assegurat que continuarà formant part de l'agrupació.Amb Taxi Project 2.0 assegura que vol "professionalitzar" la lluita dels taxistes amb mitjans econòmics i la contractació d'advocats, economistes i professors universitaris.

