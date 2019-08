​Detingut per agredir una parella a Lleida i fer tocaments a la noia sense el seu consentiment

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut aquesta matinada un jove de 24 anys com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat, amenaces, abusos sexuals i lesions.Els fets van tenir lloc dijous al carrer Príncep de Viana de la capital del Segrià quan dos joves haurien agredit una parella i un d'ells hauria efectuat tocaments a la noia sense el seu consentiment. Així mateix, el jove també hauria amenaçat un agent de la Policia de l'Estat fora de servei que hauria intervingut per tal de recriminar-los la seva actuació. Tant un testimoni, com el policia han identificat el jove com a presumpte autor dels fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor