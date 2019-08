​PortAventura, millor parc temàtic d'Europa

PortAventura World ha estat seleccionat com a "Millor parc temàtic d'Europa" als World of Park Awards per vuitè any consecutiu. A més, l'espectacle "We Dance On Movies" del parc temàtic i complex hoteler tarragoní ha obtingut el guardó de "Millor espectacle" produït per un parc temàtic a nivell europeu en aquests premis i l'ha rebut també per vuitè any consecutiu.Els premis World of Park Awards són atorgats pel portal internacional worldofparks.eu, dedicat a la informació sobre parcs temàtics i d'oci."We Dance On Movies" ha estat una de les novetats de PortAventura World per aquesta temporada i proposa a l'espectador "fer un increïble viatge a través del món del cinema, amb una escenificació exquisida, les composicions musicals més cinematogràfiques i uncolpidor número acrobàtic". PortAventura World ha presentat una nova atracció aquesta temporada, "Street Mission" , que consisteix en una dark ride dedicada a Sesame Street, i també ha inaugurat l'Hotel Colorado Creek.

