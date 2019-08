Una recerca conclou que els terratrèmols i els huracans obeeixen els mateixos patrons matemàtics

Investigadors del Centre de Recerca Matemàtica (CRM) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han identificat amb precisió la freqüència de diversos fenòmens naturals en funció de la seva mida. A través de noves eines estadístiques, han constatat com les freqüències de terratrèmols, huracans, pluges torrencials i impactes de meteorits en l'atmosfera poden descriure amb la mateixa llei matemàtica. Segons l'estudi, la freqüència de les catàstrofes naturals dibuixa una corba en què, com més gran és la devastació, menor és la repetició del fenomen. En canvi, altres desastres, com els incendis forestals i els enfonsaments del terreny, seguirien una llei diferent.Els investigadors del Centre de Recerca Matemàtica i del Departament de Matemàtiques de la UAB Álvaro Corral i Álvaro González signen la recerca, amb què han analitzat una estadística precisa de grans desastres naturals. Analitzats milers d'episodis de diferent intensitat, han pogut descriure amb una mateixa tècnica matemàtica les funcions que relacionen la seva freqüència amb el valor de la seva magnitud o grandària. La majoria d'ells segueixen l'anomenada llei de potència, segons la qual els esdeveniments són cada vegada més abundants com més petits són.No obstant això, la freqüència d'altres fenòmens, com els incendis forestals a cada regió, segueix una altra distribució matemàtica, l'anomenada distribució lognormal, des dels molt petits fins als més devastadors, que arriben a cremar centenars de milers d'hectàrees. L'estudi ha permès concretar com s'ajusten aquestes funcions en cada cas, i si segueixen sent vàlides o no per a casos límit -per exemple, esdeveniments de magnitud extremadament gran-, per tal de descriure amb els mateixos patrons esdeveniments de magnituds molt diferents i també d'origen molt dispar."Gràcies a aquest estudi es podran millorar les estimacions de risc d'esdeveniments catastròfics en diferents zones del món, segons el registre històric de cada regió", afirma Álvaro Corral. Els científics consideren remarcable el fet que fenòmens de naturalesa tan diversa obeeixin la distribució de llei de potència. La investigació s'ha publicat recentment a la revista Earth and Space Science

