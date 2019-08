Detenen l'exparella de la dona morta a l'Hospitalet com a presumpte autor del crim

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dilluns a l’Hospitalet de Llobregat l’exparella de la dona que dissabte va morir en aquesta ciutat amb indicis de criminalitat. L’arrestat és un noi de 22 anys, a qui la policia prendrà declaració durant les properes hores.Previsiblement, el jove no passarà a disposició judicial fins dijous, un cop esgotades les 72 hores màximes d'arrest. L’investiguen com a presumpte autor d’un crim masclista. La víctima, de 21 anys i també nacionalitat peruana, va ingressar dissabte a l’hospital, on va morir hores més tard.La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra treballa per esclarir les circumstàncies del crim, en una causa dirigida pel jutjat d’instrucció número 1 de l'Hospitalet de Llobregat. El jutge ha decretat el secret del sumari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor