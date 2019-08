VÍDEOS I FOTOS Un incendi crema prop de tres hectàrees al Camí de l'Àngel a Tarragona

Les dotacions aèries dels @bomberscat es retiren i queden les terrestres per acabar d'apagar l'incendi al Camí de l'Àngel a Tarragona; informa @JonathanOca https://t.co/h6zakwibqh pic.twitter.com/0KMsmkLGAS — NacióTarragona (@naciotarragona) August 5, 2019

Incendi a Tarragona. Foto: Jonathan Oca



L'incendi d'aquest migdia a la zona del Camí de l'Àngel ha afectat entre dues i tres hectàrees de vegetació forestal, segons les dades provisionals dels Bombers de la Generalitat. El foc amenaçava en arribar a l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC)-La Muntanyeta per aquest motiu els Bombers han confinat les persones que hi havia a l'interior, i també a les cases més properes a l'incendi.L'avís s'ha rebut a les 13.12 h d'aquest dilluns i s'han activat deu dotacions terrestres dels Bombers i tres mitjans aeris. També s'hi han desplaçat diferents unitats del SEM. Quan passaven pocs minuts de quarts de quatre, els efectius aeris han marxat de la zona i només han quedat els terrestres per acabar d'apagar el foc. Es desconeix quin ha sigut l'origen de l'incendi. No consta que hi hagi cap persona atesa pels serveis mèdics.

