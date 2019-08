Cinc aliments que hauries d'evitar si vas a un bufet lliure

De bufets lliures n'hi ha per tot arreu i de tota mena: sushi, carn, pizzes, dieta vegana... Si bé de bones primeres no ha de suposar mai cap perill per al consumidor, sí que hi ha determinades recomanacions a l'hora d'escollir què menjar i què no. Hi ha experts que aconsellen evitar alguns aliments en un bufet lliure, segons recull La Vanguardia , i en són exemples el sushi, els ous i les verdures crues, entre altres. Això no vol dir que els bufets no siguin llocs segurs o no s'hi puguin menjar mai aquests aliments, sinó que s'han de tenir en compte les condicions d'higiene, utensilis utilitzats, refrigeració i recipients, diu el tecnòleg dels aliments Mario Sánchez a La Vanguardia

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor