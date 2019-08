VÍDEO Un peix espasa apareix en una platja plena de banyistes

Sorpresa majúscula la que s'han endut els banyistes de la platja de l'Albufereta, al País Valencià, quan un peix espasa de més d'un metre va aparèixer aquest diumenge. Les imatges les han compartit alguns dels testimonis a través de les xarxes socials. Algunes persones van decidir ajudar l'animal, moribund i confús, a tornar a l'aigua, però no ho van aconseguir, ja que el peix va morir una estona després segons va confirmar el mateix ajuntament del municipi.La presència d'aquest peix espasa ha deixat tothom desconcertat, ja que aquesta espècie acostuma a nedar a molts quilòmetres de distància de la costa. El peix, analitzat després per experts, havia estat ferit per algun objecte o animal no identificat, i s'estima que hauria arribat ferit a la platja.

