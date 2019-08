Dues persones moren per l'explosió d'una bomba de la Segona Guerra Mundial a Polònia

Dues persones han mort aquest diumenge a Polònia per l'explosió d'una bomba de la Segona Guerra Mundial. Les dues víctimes, dos homes de 29 i 35 anys, transportaven l'artefacte a un garatge, on va acabar explotant. Després de l'explosió van anar fins al lloc dels fets diversos experts en desactivació de bombes i un cop allà van descobrir equips militars que podien ser encara més perillosos.Mitjans locals apunten que una de les dues víctimes era un col·leccionista de municions de la Segona Guerra Mundial. Va decidir portar al seu garatge l'artefacte, però no va avisar les autoritats i no va prendre les mesures adequades. Davant del temor que hi hagi més bombes d'aquest tipus, les autoritats han desplegat un cordó de seguretat de 500 metres al voltant del lloc de l'explosió, al poble de Czarnowo, prop de la ciutat d'Ostroleka.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor