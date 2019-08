Estem treballant en un foc al Camí de l'Àngel de Tarragona (avís 13.12 h). S'està confinant gent dins edificis i es limita la circulació per la zona. Hi treballem amb 3 dotacions aèries #MAER i 10 de #bomberscat terrestres pic.twitter.com/mbBxYwkIxM — Bombers (@bomberscat) August 5, 2019

Deu dotacions terrestres dels Bombers i tres mitjans aeris treballen des de pocs minuts abans d’un quart de dues del migdia en un incendi a Tarragona. El foc ha començat per causes que es desconeixen al camí de l’Àngel. Es tracta d’una zona que té edificis a prop, motiu pel qual els Bombers hi ha confinat persones a l’interior. També es limita la circulació per l’entorn.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor