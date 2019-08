El Grup d'Emergències Veterinàries #GEV de #bomberscat ha reduït un toro de 700 kg que havia creuat l'Eix i amenaçava d'envestir els cotxes, a Muntanyola (avís 00.08h). Ha calgut disparar-li l'anestèsia amb rifle. Se n'han fet càrrec els ramaders propietaris. L'animal està bé. pic.twitter.com/wmgPWOoaJ1 — Bombers (@bomberscat) August 5, 2019

El Grup d'Emergències Veterinàries dels Bombers ha hagut de reduir un toro, de 700 kilograms, que havia creuat l'Eix Transversal a Muntanyola, a Osona.Els fets han tingut lloc aquesta matinada, i per reduir-lo li han disparat anestèsia amb un rifle. L'animal, que ara es troba bé i ja se n'han fet càrrec els ramaders que en són propietaris, amenaçava en envestir els cotxes que circulaven per la via.

