El govern de Colau matisa Batlle: «Els manters no són un problema per a la seguretat»

Barcelona en Comú i el PSC han volgut tancar files a Barcelona una setmana després de l'inici del dispositiu policial permanent contra la venda ambulant, impulsat pel regidor de Seguretat Albert Batlle i coordinat amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària.El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ja va assegurar dissabte en una entrevista a RAC1 que els manters no representaven un focus d'inseguretat i aquest dilluns la quarta tinent d'alcaldia s'ha expressat de la mateixa manera. "Els manters no són un problema per a la seguretat", ha assegurat en una roda de premsa, acompanyada de la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín (PSC). Sanz, a més, ha insistit que aquest punt de vista era compartit per tot el govern municipal.El posicionament arriba després que divendres el Sindicat Popular de Venedors Ambulants es manifestés davant l'Ajuntament per reclamar la fi de la persecució policial, coordinada per Batlle i avalada pel govern municipal. De fet, a la Junta de Seguretat Local del 9 de juliol, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va presentar un pla de treball de vuit punts per combatre la inseguretat a Barcelona en què els manters eren considerats una amenaça per a la seguretat.En aquell moment el govern municipal va donar el seu vistiplau al pla de Buch i es va comprometre a treballar a partir d'aquesta premissa. Ara, en canvi, els dos socis de l'executiu insisteixen que la principal via per abordar la venda ambulant és la social. "Sempre ha estat la posició de l'Ajuntament, des de fa molt temps", ha defensat Sanz.Els manters van demanar la setmana passada una reunió amb Colau per abordar el conflicte sorgit arran del nou dispositiu policial permanent i l'Ajuntament es mostra disposat a trobar-se amb el col·lectiu. El govern municipal, però, encara no ha proposat cap data de reunió als venedors, ni tampoc ha definit qui s'hauria de trobar amb ells.Sanz i Ballarín també s'han pronunciat sobre les valoracions fetes pel regidor de Drets de Ciutadania i Immigració, Marc Serra. "Si el PSOE realment vol erradicar-lo (el "top manta"), que modifiqui la Llei Estrangeria permetent-los treballar de forma legal. Si vol protegir petit comerç, que gravi les grans superfícies", va defensar aquest diumenge al seu compte de Twtter.En la roda de premsa d'aquest dilluns, Sanz ha manifestat el seu acord amb Serra en relació a l'afectació de les grans superfícies sobre el petit comerç, mentre que Ballarín ha defensat que aquests establiments "compleixen la legalitat, i si no se'ls inspecciona". Les dues representants del govern han coincidit a l'hora d'assenyalar que qualsevol canvi legislatiu que afecti les grans superfícies s'ha de plantejar per part dels partits al Congrés dels Diputats.

