Cerdanya Film Festival: una dècada fent molt més que cinema

El Festival Internacional de Cinema de la Cerdanya compleix enguany deu anys. En aquesta dècada, el festival ha portat el cinema a públics de totes les edats en un entorn immillorable, i s'ha apostat per captar i desenvolupar talent i impulsar nous projectes. La desena edició d'aquest festival ofereix 180 obres programades en 57 sessions entre el 3 i l’11 d’agost i un seguit de tallers i laboratoris que tenen com a objectiu potenciar i estimular el talent cinematogràfic.Les projeccions i activitats del Festival estaran repartides per diverses poblacions de la Cerdanya: el Museu Cerdà de Puigcerdà, on tindrà lloc la majoria de projeccions, la Torre Bernat de So de Llívia, el Parc dels Búnquers de Martinet i Cal Caló de Bellver, seu del Laboratori de Creació.A més a més, el festival d’enguany arriba amb una llista de novetats respecte als altres anys. L'organització ha apostat per la projecció de curts amb una mirada femenina, films dirigits per dones menors de 30 anys, tenint en compte la perspectiva de gènere en un món, l’audiovisual, copat encara per homes.A més, el Festival ofereix una nova experiència per veure curtmetratges a través d’una aplicació de realitat augmentada i uns plafons distribuïts per diferents espais de la comarca. Des d’aquesta escena innovadora, s’ha organitzat també un campus per a joves professionals del cinema.En definitiva, el desè Festival de Cinema de la Cerdanya pretén ser una edició especial tant pels espectadors com per aquells que hi han participat. Aquest certamen ha trobat cada any un espai més on créixer, on anar més enllà i on sorprendre al públic, sempre comptant amb la complicitat d’un sector i uns creadors compromesos amb el cinema de qualitat i que enguany també marquen amb vermell la cita cerdana.

