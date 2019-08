El govern Colau sanciona 32 botigues de «souvenirs» de la Sagrada Família per incomplir la normativa

L'Ajuntament de Barcelona ha obert expedients sancionadors a 32 botigues de "souvenirs" de l'Eixample. Les multes són conseqüència de la campanya d'inspecció municipal a 183 establiments per assegurar-se que compleixen la normativa. La majoria (126) eren de l'Eixample, sobretot ubicades al voltant de la Sagrada Família, mentre que 55 són de Gràcia i dos a Horta-Guinardó, la majoria pròximes al Park Güell.



En el cas de l'Eixample els procediments sancionadors s'han iniciat després de fer dues visites a les botigues, mentre que a Gràcia i Horta-Guinardó la campanya va més endarrerida. L'objectiu del consistori és traslladar les inspeccions a Ciutat Vella durant el mes d'agost.

La campanya consisteix en una primera visita informativa per fer conèixer als propietaris dels establiments la normativa vigent. El 2008 es va aprovar la primera norma per limitar la proliferació de botigues de "souvenirs" en algunes parts de la ciutat. Inicialment es va implantar a tot el territori de Ciutat Vella i als entorns del Park Güell i de la Sagrada Família. En el cas del temple, el perímetre de la prohibició es va ampliar el 2012.El 2018, l'Ajuntament encara augmentaria més les zones de protecció,als entorns de la Sagrada Família i Sant Antoni, a l’Eixample; l’entorn del Camp Nou, a les Corts; els entorns del Park Güell, a Gràcia i Horta-Guinardó; i els entorns de la Casa Vicens, a Gràcia.

"Barcelona no és un souvenir. Hem de demostrar que tenim un comerç ric, divers i ben repartit al territori", ha defensat la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz. La regidora ha detallat que els expedients sancionadors oberts es deuen al fet que les botigues tenen els "souvenirs" visibles des de la via pública, no disposen del producte agrupat dins l'establiment o dediquen més del 20% de la superfície del comerç a la venda d'aquest producte, a banda del seu producte de venda principal.



Les multes poden oscil·lar entre els 500 euros per tenir productes a l'aparador, fins als 6.000 per fer-ho en un establiment sense llicència que, a més, estigui ubicat en una de les zones de protecció establertes per la normativa municipal.



La regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, ha valorat positivament el balanç de la campanya d'inspeccions. "Fins ara s'havien fet inspeccions que no tenien resultat", ha assegurat i ha assenyalat que el principal objectiu del consistori és aconseguir que els comerços que no tenen els "souvenirs" com a activitat principal sàpiguen com els han d'oferir.

