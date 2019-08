Messi, baixa per a la gira nord-americana

👑 Leo #Messi: "Confio en aquesta plantilla i no tinc dubtes que tots junts lluitarem per tot"



Leo Messi no viatjarà als Estats Units i no podrà participar a la gira de pretemporada del Barça . L'astre argentí ha patit una lesió de primer grau al soli de la cama dreta i no ha pogut acabar l'entrenament. Per culpa d'això no podrà viatjar a Miami aquest dilluns ni participar en els dos partits que queden abans de començar la Lliga. El club ha informat que es quedarà a la ciutat esportiva fent treball de recuperació i que la seva evolució en marcarà la disponibilitat.Messi va arribar ahir a Barcelona per assistir al Trofeu Joan Gamper i avui participava en el primer entrenament. Ahir, el davanter blaugrana va participar de la presentació de la plantilla abans del partit contra l'Arsenal. No va jugar, però sí que va parlar davant dels més de 98.000 aficionats que van assistir al Gamper. Messi va refermar les paraules de la passada temporada, va assegurar que confia en la plantilla i va prometre competir per tots els títols.

