VÍDEO Un narcotraficant intenta fugar-se d'una presó del Brasil fent-se passar per la seva filla

O traficante Clauvino da Silva, condenado a 73 anos e 10 meses de prisão, foi pego hoje tentando escapar de Bangu 3. Ele usava máscara, peruca e roupas femininas. pic.twitter.com/GjJYxfL6vn — Deputado Peninha (@deputadopeninha) August 3, 2019

Un narcotraficant de l'organització criminal brasilera Comando Vermelho va intentar fugar-se de la presó fent-se passar per la seva filla. Els fets van passar dissabte després que la noia visités el seu pare. Tal com informala policia va descobrir-lo perquè Clauvino da Silva, conegut com Baixinho, estava molt nerviós.El seu pla era deixar la filla, de 19 anys, dins de la presó. La policia brasilera investiga ara si la noia era còmplice en aquest intent fallit de fuga. El Secretari d'Estat de l'Administració de Presons de Río de Janeiro ha publicat un vídeo on apareix el narcotraficant disfressat, amb una màscara de silicona i una perruca.

