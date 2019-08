Oltra tractarà amb Sánchez l'oferta d'acollir l'Open Arms: «No es pot posar límit a la vida humana»

La vicepresidenta del Consell i líder de Compromís, Mónica Oltra, ha apuntat que "de moment" el govern espanyol no els ha respost a l'oferta de la Generalitat i de l'Ajuntament de València per a acollir els 121 migrants del Open Armes. Així i tot, tal com ha explicat el Diari La Veu , Oltra ha confiat que en la reunió que mantindrà en la vesprada d'aquest dilluns amb el president en funcions, Pedro Sánchez, es tracte aquest tema perquè "no es pot posar límit a la vida humana".Oltra, en una entrevista a la cadena SER, ha assenyalat que tant l'alcalde Joan Ribó com des de la Generalitat s'han oferit per a acollir els migrants perquè, al seu judici, no es poden "deixar de costat els principis fonamentals" de la Unió Europea. "Som terra d'acollida d'una gent que fuig de situacions de terror i guerra als seus països i a nosaltres també ens agradaria que ens acolliren", ha apuntat Oltra, que ha recalcat que precisament aquesta capacitat és "un gest d'humanitat i d'humanisme cristià que ens ha caracteritzat als països de l'entorn europeu".En aquesta línia, ha apuntat que l'estat espanyol ha de "pressionar la UE" per a convertir-se en "un espai polític de seguretat de drets humans i de benestar". "No ens podem banyar a les platges del Mediterrani quan s'està convertint en una tomba", ha afegit.

