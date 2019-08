El PP obre la porta a presentar-se en coalició amb Ciutadans a Catalunya

El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha obert la porta aquest dilluns a replicar en unes eleccions catalanes la fórmula electoral de Navarra Suma i presentar-se en coalició amb Ciutadans. En una entrevista a Catalunya Ràdio , ha defensat que la coalició de Navarra Suma -formada per UPN, PP i Cs- ha funcionat bé, ja que va guanyar les eleccions autonòmiques encara que no ha pogut governar i ha sostingut que, "per separat", aquests partits no haurien guanyat en aquests comicis."Per guanyar unes eleccions a Catalunya el constitucionalisme hauríem de ser capaços de trobar una fórmula així", ha afirmat. I s'ha mostrat disposat a parlar-ho amb Cs, encara que ha lamentat que el partit taronja ja hagi descartat aquesta opció. Fernández ha assegurat que el PP està preparat per a unes eleccions catalanes, que demana que es convoquin immediatament perquè l'actual legislatura "no té futur", i subratlla que el Govern no té els suports suficients al Parlament.Malgrat que reconeix que el PP a Catalunya pateix una "crisi de confiança" que s'ha reflectit en els últims resultats electorals, ha descartat que en uns futurs comicis catalans el partit es quedi fora del Parlament i ha assegurat que s'estan recuperant.Sobre el fet que l'exeurodiputat Santiago Fisas i l'expresident de Societat Civil Catalana (SCC) Josep Ramon Bosch hagin abandonat la seva militància al PP per implicar-se en el nou partit de la Lliga Democràtica, ha afirmat que "no és cap sorpresa" perquè ja havien donat suport a la candidatura de Manuel Valls en les eleccions municipals de Barcelona. Ha afegit que en una democràcia tothom té el dret de canviar de partit.

