Villarejo i els seus col·laboradors van convertir l'operació Catalunya en un negoci

L'excomissari de la policia espanyola José Manuel Villarejo i els seus col·laboradors haurien vist en l'pperació Catalunya, per atacar el procés sobiranista, un negoci, més enllà de les motivacions polítiques, segons publica eldiario.es , una informació acompanyada per diversos gravacions intervingudes judicialment.En una de les gravacions, Villarejo i dos empresaris col·laboradors organitzen un pla a favor dels germans Higini i Ramón Cierco, propietaris de Banca Privada d'Andorra (BPA), i per extorsionar l'entitat de la competència, Andbank, i colpejar de pas el govern andorrà.En una altra gravació publicada pel 'eldiario.es', un empresari establert a Andorra diu que reunirà Villarejo amb Manuel Moix, que poc després seria nomenat fiscal en cap d'Anticorrupció, per "ordenar" l'Audiència Nacional i "posar els fiscals que siguin amics". Per a l'excomissari, el nomenament de Moix era un "luxe asiàtic".

